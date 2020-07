Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nissan propose de reporter la fermeture de son usine de Barcelone Reuters • 21/07/2020 à 18:48









(Actualisé avec conditions fixées par le groupe) BARCELONE, 21 juillet (Reuters) - Nissan 7201.T propose de reporter de six mois, de décembre 2020 à juin 2021, la fermeture de son usine de Barcelone, à condition que le travail reprenne sur le site, a déclaré mardi le directeur des opérations industrielles en Espagne du constructeur automobile japonais. Frank Torres a toutefois ajouté que le groupe s'en tiendrait à son calendrier initial faute de progrès dans ses négociations avec les syndicats. Nissan fixe également comme condition la conclusion avant début août d'un accord sur l'indemnisation des travailleurs licenciés. En échange, le groupe s'engagerait à ne procéder à aucun licenciement avant la fin 2020, a précisé Frank Torres. La décision de fermer l'usine de Barcelone et ses installations voisines, qui emploient quelque 3.000 salariés, a été annoncée en mai dernier dans le cadre d'un vaste plan de restructuration, suscitant la colère des syndicats. Un report de six mois est destiné à donner davantage de temps au gouvernement espagnol pour trouver un repreneur pour les installations de Barcelone, a expliqué le dirigeant de Nissan, ajoutant que la décision de fermer l'usine était irrévocable. (Joan Faus, version française Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées NISSAN MOTOR CO Tradegate +2.82% RENAULT Euronext Paris +0.89%