Nissan prévoit de rouvrir ses usines aux USA à compter du 1er juin

WASHINGTON, 28 mai (Reuters) - Nissan 7201.T a fait savoir mercredi qu'il comptait reprendre à compter du 1er juin ses activités de production aux Etats-Unis, après avoir été contraint de fermer ses usines pour respecter les mesures destinées à enrayer l'épidémie de coronavirus. L'usine de Canton, dans le Mississippi, et celle de Decherd, dans le Tennessee, devraient reprendre leur production le 1er juin. Une semaine plus tard, suivra celle de Smyrna, dans le Tennessee. La plupart des usines automobiles américaines ont rouvert, mais avec une activité réduite, après avoir été contraintes de stopper leur production en mars du fait de la crise sanitaire. (David Shepardson; version française Jean Terzian)

Valeurs associées NISSAN MOTOR CO Tradegate +15.76%