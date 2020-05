Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nissan : présente son plan de transformation Cercle Finance • 28/05/2020 à 11:02









(CercleFinance.com) - Nissan a dévoilé aujourd'hui un plan de quatre ans pour atteindre une croissance durable, une stabilité financière et la rentabilité d'ici la fin de l'exercice 2023. Nissan prendra des mesures décisives pour transformer ses activités en rationalisant les opérations non rentables et les installations excédentaires, parallèlement aux réformes structurelles. L'entreprise réduira également ses coûts fixes en rationalisant sa capacité de production, sa gamme de produits mondiale et ses dépenses. Nissan vise à atteindre une marge bénéficiaire d'exploitation de 5% et une part de marché mondiale de 6% d'ici la fin de l'exercice 2023. Le groupe va principalement baisser sa capacité de production de 20% à 5,4 millions d'unités par an, baisser de 20% sa gamme mondiale de produits (de 69 à moins de 55 modèles), baisser ses coûts fixes d'environ 300 milliards de yens et fermer l'usine de Barcelone en Europe. Nissan va concentrer ses activités principales sur les marchés du Japon, de la Chine et de l'Amérique du Nord.

