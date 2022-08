Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Nissan: présente le nouveau modèle Rogue 2023 information fournie par Cercle Finance • 30/08/2022 à 17:32

(CercleFinance.com) - Le Nissan Rogue 2023 a été entièrement redessiné et remanié, avec une toute nouvelle plateforme, un concept intérieur de ' hub familial ' et une gamme élargie de nouvelles technologies. Il est en vente dès maintenant.



Il dispose d'un nouveau moteur turbo innovant de 1,5 litre à compression variable (VC) de Nissan. Un pack Midnight Edition a été rajouté sur le modèle SV qui comprend des jantes en alliage de 18 pouces.



Le Rogue 2023 possède le plus grand nombre d'équipements de sécurité de série de sa catégorie. Parmi les autres caractéristiques clés de série, citons NissanConnect® avec un écran tactile de 8 pouces (9 pouces en option) doté de la connectivité Apple CarPlay® et Android Auto™, ainsi que l'éclairage extérieur à LED de série.



Le Rogue propose également une technologie avancée d'aide à la conduite avec l'assistance ProPILOT. Ce système peut aider à la direction, à l'accélération et au freinage pendant la conduite sur autoroute.



Le Rogue est proposé en quatre catégories - S, SV, SL et Platinum - chacune étant disponible avec une traction avant ou une transmission intégrale intelligente.