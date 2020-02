Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nissan pourrait annoncer sa première perte trimestrielle depuis 2009-sces Reuters • 12/02/2020 à 10:40









TOKYO, 12 février (Rentiers) - Nissan 7201.T pourrait annoncer jeudi sa première perte trimestrielle depuis plus de dix ans en raison de la chute des ventes, ont indiqué des sources proches du constructeur japonais, en pleine restructuration après l'éviction de Carlos Ghosn. Trois hauts responsables de Nissan, allié au constructeur français Renault RENA.PA , ont dit à Reuters qu'ils anticipaient une annonce de mauvais résultats jeudi, l'un d'entre eux allant jusqu'à qualifier les chiffres attendus de "lamentables". Deux d'entre eux ont évoqué la possibilité d'une perte trimestrielle d'exploitation, ce qui serait une première pour le groupe depuis mars 2009. Contacté par Reuters, Nissan a indiqué qu'il ne pouvait faire aucun commentaire sur ses résultats financiers avant l'annonce officielle. Depuis le début de l'année fiscale en avril, les ventes mondiales de Nissan ont chuté de 8,3% sur un an, plombées notamment par les difficultés du groupe à vendre son SUV Rogue et sa berline Sentra sur le marché américain. (Naomi Tajitsu, version française Marine Pennetier, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées NISSAN MOTOR CO Tradegate -3.20% RENAULT Euronext Paris +2.17%