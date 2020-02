Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nissan porte plainte contre Ghosn et lui réclame €83 mlns Reuters • 12/02/2020 à 08:24









TOKYO, 12 février (Reuters) - Nissan 7201.T a annoncé mercredi avoir déposé une plainte civile contre Carlos Ghosn devant un tribunal de Yokohama pour fautes et activités frauduleuses. Le constructeur japonais a précisé réclamer un dédommagement de 10 milliards de yens (83 millions d'euros) à son ancien PDG et prévenu que ce montant pourrait être revu en hausse à l'avenir. L'ancien président de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, qui réfute toutes les accusations à son encontre, s'est enfui en décembre dernier du Japon où il était assigné à résidence pour des soupçons de malversation financière pour gagner le Liban. (Naomi Tajitsu, version française, Myriam Rivet, édité par Nicolas Delame)

Valeurs associées NISSAN MOTOR CO Tradegate -2.96% RENAULT Euronext Paris +1.19%