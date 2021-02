Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nissan : nouvelle gamme de véhicules pour l'Europe Cercle Finance • 15/02/2021 à 09:37









(CercleFinance.com) - Nissan a confirmé aujourd'hui ses projets pour sa prochaine génération de petites fourgonnettes pour ses clients en Europe. La future gamme de petites fourgonnettes de Nissan sera fabriquée à Maubeuge, en France. Nissan a confirmé que la gamme comprendra des options de moteurs entièrement électriques, ainsi que des variantes de véhicules, avec diverses combinaisons de taille. Ashwani Gupta, directeur de l'exploitation de Nissan, a déclaré : ' Cette annonce de la future fourgonnette est une preuve supplémentaire de la forte dynamique de construction de Nissan en Europe. La fabrication de nos futurs produits avec notre partenaire alliance apporte des avantages concurrentiels pour les deux entreprises et est un autre exemple de notre stratégie gagnant-gagnant '.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +1.03%