Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nissan: Marco Villa directeur financier de Nissan France information fournie par Cercle Finance • 17/02/2023 à 11:18









(CercleFinance.com) - Nissan West Europe a annoncé hier la nomination Marco Villa au poste de directeur Financier. Il remplace Paul Robson, promu au poste de directeur Marketing & Sales Control de Nissan Europe.



Marco Villa intègre ainsi le comité de direction de Nissan West Europe.



Diplômé en Business Administrationà l'Université Commerciale Luigi Bocconi (Italie), Marco Villa affiche plus de 20 ans d'expérience en matière de gestion financière dans des structures internationales.



Jusqu'alors directeur financier Europe de Scott Bader, Marco Villa a débuté sa carrière en 1998 en tant qu'analyste chez Webuild S.p.A, avant d'occuper des fonctions de consulting et d'audit au sein d'Accenture à Milan, chez ENI en Italie, ou encore United Technologies Corporation à Paris.



En 2008, il prend à Moscou la direction financière d'Otis pour la Russie et les Pays de l'Est. Des fonctions de directeur Financier qu'il exercera également pour l'Europe chez Esab Corporation après un passage chez General Motors Europe en tant que directeur Planification Financier pour les marques Chevrolet et Cadillac.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.