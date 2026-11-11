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Nissan-Le résultat d'exploitation s'effondre au T2 sous le poids des coûts liés aux émissions carbone aux USA
information fournie par Reuters 11/11/2026 à 08:30

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Nissan 7201.T a annoncé mercredi que son résultat d'exploitation s'était pratiquement effondré au deuxième trimestre, du fait de la perte d'un effet favorable provenant des dépenses liées aux émissions carbone aux États-Unis et des perturbations causées par un séisme dans le sud du Japon.

Le résultat d'exploitation du trimestre de juillet à septembre a chuté de 96% par rapport à l'année précédente, pour s'établir à seulement 2,1 milliards de yens (11,85 millions d'euros), alors que le consensus établi par LSEG tablait sur 60,1 milliards de yens.

Malgré cette forte baisse, Nissan a maintenu sa prévision de résultat d'exploitation annuel à 200 milliards de yens, invoquant une dynamique favorable au Japon et en Amérique du Nord, tandis que la situation en Chine reste difficile.

Le constructeur automobile a également enregistré une perte nette au premier semestre de l’exercice financier et doit relever un défi de taille, à savoir inverser la tendance à la baisse prolongée de ses ventes mondiales après des années de scandales et de turbulences au sein de sa direction.

Le directeur général Ivan Espinosa, qui a pris les rênes de l'entreprise en avril 2025, a procédé à des suppressions d'emplois, réduit les capacités de production et allégé la gamme de modèles de Nissan dans le cadre d'une stratégie visant à rétablir la rentabilité.

(Rédigé par Daniel Leussink ; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

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