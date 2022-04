Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nissan: lance le nouveau Pathfinder Rock Creek information fournie par Cercle Finance • 11/04/2022 à 13:00









(CercleFinance.com) - Un an seulement après le lancement du tout nouveau SUV Nissan Pathfinder, le nouveau Pathfinder Rock Creek 2023 rejoint la gamme Nissan.



“Le Pathfinder Rock Creek est conçu pour les acheteurs qui recherchent un niveau supérieur de plaisir et d'aventure, sans compromettre le confort familial et les commodités des autres niveaux de catégorie du Pathfinder” indique le groupe.



Le Pathfinder Rock Creek 2023 offre également une puissance plus importante (295 ch contre 284) et un couple accru (270 lb-pi contre 259) par rapport aux modèles de série.



La commercialisation du nouveau Rock Creek, ainsi que de la gamme complète du Pathfinder 2023, est prévue pour la fin de l'été 2022.





