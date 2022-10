Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Nissan: facilite l'accès aux véhicules électrique en Europe information fournie par Cercle Finance • 06/10/2022 à 12:25

(CercleFinance.com) - Au cours des quatre dernières années, Nissan s'est associé a consortium NEXT-E pour faciliter l'adoption à grande échelle des véhicules électriques.



NEXT-E, composé de ZSE, E.ON, HEP, PETROL, MOL Group et BMW, a installé des infrastructures de recharge en République Tchèque, Slovaquie, Hongrie, Slovénie, Croatie et en Roumanie pour un total de 222 bornes de recharge rapides et 30 ultra-rapides installées.



Nissan et ses partenaires du consortium ont également implanté, là où il n'y avait pas d'approvisionnement constant en électricité, des chargeurs qui intègrent une production d'énergie solaire stockée dans des batteries dédiées.



Le caractère innovant de ce projet a été reconnu par la Commission Européenne qui lui a accordé un financement de 18,84 millions d'euros.



'Nous nous engageons à accroître l'accessibilité aux véhicules électriques et nous avons exposé notre vision à long terme de la mobilité et au-delà dans notre plan Ambition 2030', a déclaré Friederike Kienitz, vice-président senior, Nissan région AMIEO.