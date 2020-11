Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nissan étudie une possible vente de sa participation dans Mitsubishi-Bloomberg Reuters • 16/11/2020 à 05:11









TOKYO, 16 novembre (Reuters) - Nissan 7201.T pourrait vendre sa participation de 34% dans Mitsubishi Motors 7211.T , a rapporté lundi Bloomberg, citant des sources non identifiées, une démarche qui constituerait un changement fondamental dans la structure de l'alliance que les deux constructeurs automobiles forment avec Renault RENA.PA . D'après Bloomberg, Nissan envisage de chercher de potentiels acquéreurs parmi lesquels pourraient figurer d'autres actionnaires de Mitsubishi Motors, comme Mitsubishi Corp 8058.T , alors qu'il craint des difficultés à se remettre de l'impact économique de la crise sanitaire du coronavirus. "Il n'y a aucun projet de changement dans la structure capitalistique de Mitsubishi", a déclaré Nissan à Reuters dans un communiqué transmis par courriel. Nissan a revu à la baisse jeudi sa prévision de perte nette pour son exercice fiscal annuel, commençant à récolter les fruits de son plan de restructuration et alors que son activité s'est révélée meilleure que prévu au troisième trimestre. (Tim Kelly; version française Jean Terzian)

