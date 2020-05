Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nissan envisage de supprimer 20.000 emplois, notamment en Europe-Kyodo Reuters • 22/05/2020 à 08:50









TOKYO, 22 mai (Reuters) - Nissan 7201.T envisage de supprimer 20.000 emplois dans le monde, essentiellement en Europe et dans les pays en développement, rapporte vendredi l'agence Kyodo, dans le cadre des efforts de redressement du constructeur automobile japonais. Nissan, partenaire d'alliance de Renault RENA.PA , doit présenter la semaine prochaine une nouvelle version de sa stratégie à moyen terme après le plongeon de ses bénéfices au cours des trois dernières années. (Naomi Tajitsu version française Bertrand Boucey)

Valeurs associées NISSAN MOTOR CO Tradegate 0.00% RENAULT Euronext Paris -3.85%