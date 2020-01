Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nissan envisage de nouvelles mesures de restructuration - sources Reuters • 28/01/2020 à 22:45









YOKOHAMA, Japon, 28 janvier (Reuters) - Nissan 7201.T prévoit de nouvelles mesures de restructuration dont la fermeture de deux usines et la suppression d'au moins 4.300 postes, a-t-on appris de quatre sources informées de ces projets. Le deuxième constructeur automobile japonais, partenaire d'alliance de Renault RENA.PA , avait déjà annoncé en juillet dernier la suppression de 12.500 emplois à travers le monde d'ici la fin de son exercice 2022-2023 en prévenant que son redressement prendrait du temps après le plongeon de son bénéfice au premier trimestre 2019. "La situation est critique. C'est ça ou mourir", a déclaré une personne proche de la direction et du conseil d'administration du groupe. (Norihiko Shirouzu, version française Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées NISSAN MOTOR CO Tradegate +0.68% RENAULT Euronext Paris +0.83%