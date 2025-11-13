Nissan envisage de développer une voiture avec Honda aux États-Unis, selon Nikkei

(Ajoute des détails sur les discussions précédentes dans les paragraphes 2-3)

Nissan Motor &7201.T> envisage un projet commun de développement de véhicules et de groupes motopropulseurs avec Honda Motor &7267.T> aux États-Unis, a déclaré Ivan Espinosa, directeur général de Nissan, au quotidien économique Nikkei jeudi.

Nissan et Honda ont déclaré en décembre dernier qu'ils étaient en pourparlers en vue d'une fusion, mais en février, les deux constructeurs automobiles japonais ont mis fin aux discussions, qui étaient tendues en raison de désaccords, notamment sur l'équilibre des pouvoirs.

Il n'y a actuellement aucune discussion sur une fusion ou une alliance capitalistique, a déclaré M. Espinosa au Nikkei.