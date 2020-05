Nissan dévoile des résultats annuels dans le rouge

(AOF) - Nissan a publié jeudi des résultats dans le rouge au titre de son exercice 2019-2020 (clos fin mars). Ainsi, le constructeur japonais, détenu à 43,4 % par le français Renault, a accusé une perte nette de -671,2 milliards de yens (environ -5,6 milliards d'euros) sur la période, contre un bénéfice net de 319,1 milliards de yens un an plus tôt. De son côté, la perte opérationnelle ressort à -40,5 milliards de yens (environ -0,34 milliard d'euros), contre un bénéfice opérationnel de 318,2 milliards de yens un an plus tôt . Il en découle une marge de -0,4 % contre 2,7 % un an plus tôt.

Enfin, le chiffre d'affaires s'établit à 9 879 milliards de yens (environ 83,2 milliards d'euros), en repli de 14,6 %.

