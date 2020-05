Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nissan accuse sa première perte d'exploitation en 11 ans Reuters • 28/05/2020 à 10:21









TOKYO, 28 mai (Reuters) - Le constructeur automobile japonais Nissan 7201.T a annoncé jeudi avoir accusé sur l'exercice 2019-2020 une perte d'exploitation de 40,47 milliards de yens (340 millions d'euros), la première en 11 ans. Le partenaire d'alliance du français Renault RENA.PA , qui n'a pas fourni de prévisions financières pour l'exercice en cours, a annoncé qu'il allait réduire ses capacités de production de 20% environ, à 5,4 millions de véhicules. Nissan prévoit notamment de fermer son usine de Barcelone dans le cadre d'un plan d'économies drastique présenté au lendemain de la présentation de la nouvelle stratégie de son alliance avec Renault et Mitsubishi 7211.T , visant à renforcer les synergies de production et de développement de leurs véhicules afin de redresser la compétitivité de l'organisation. (Bureau de Tokyo, version française Myriam Rivet, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées NISSAN MOTOR CO Tradegate -10.01% RENAULT Euronext Paris -2.53%