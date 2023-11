Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nissan: accélère le passage au tout électrique information fournie par Cercle Finance • 24/11/2023 à 15:45









(CercleFinance.com) - Nissan confirme que les trois modèles fabriqués dans son usine britannique seront 100 % électriques.



Non seulement le projet de transformation inclut les futures versions entièrement électriques des crossovers phares de Nissan, Qashqai et JUKE, mais Nissan confirme également aujourd'hui que le troisième véhicule prévu pour la production au Royaume-Uni sera la Nissan LEAF de nouvelle génération.



L'annonce d'aujourd'hui signifie que le hub EV36Zero à Sunderland, le projet de fabrication de Nissan, comprendra trois véhicules électriques (VE), trois giga-usines et jusqu'à 3 milliards de livres sterling d'investissement



La fabrication de véhicules et de batteries sera alimentée par le micro-réseau EV36Zero, qui intégrera les parcs éoliens et solaires de Nissan et aura la capacité de fournir de l'électricité 100 % renouvelable à Nissan et à ses fournisseurs voisins.



Makoto Uchida, président et chef de la direction de Nissan a déclaré : ' Avec l'arrivée des versions électriques de nos principaux modèles européens, nous nous dirigeons vers une nouvelle ère pour Nissan, pour l'industrie et pour nos clients '.





