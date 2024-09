Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nissan: a lancé le nouveau Nissan Patrol information fournie par Cercle Finance • 04/09/2024 à 12:50









(CercleFinance.com) - Le modèle de septième génération a été dévoilé par Makoto Uchida, président et CEO de Nissan Motor, lors d'un événement exclusif à Abu Dhabi, en présence de membres de la famille royale, de personnalités, de dirigeants de Nissan, de concessionnaires, de partenaires, de représentants des médias, de clients et d'employés.



Le tout nouveau Patrol présente plusieurs avancées, notamment un nouveau design, un puissant moteur V6 biturbo, une boîte de vitesses automatique à 9 rapports et une suspension pneumatique adaptative pour des capacités tout-terrain.



Équipé de technologies intuitives telles que NissanConnect 2.0 powered by Google built-in, ProPILOT Assist et le système audio Klipsch Premium, il offre une nouvelle expérience de conduite.



Makoto Uchida a déclaré : ' La septième génération représente un bond en avant audacieux, alliant des performances inégalées, une technologie de pointe et une présence imposante pour redéfinir ce qu'un SUV peut être. Avec plus de 70 ans d'histoire, le Patrol incarne parfaitement l'objectif de notre entreprise : ' Conduire l'innovation pour enrichir la vie des gens '.





