NISSAN a cédé l'intégralité de sa participation dans DAIMLER pour environ 1,15 milliard d'euros

(AOF) - Nissan a annoncé mercredi la cession de sa participation de 1,54% qu'il détenait dans Daimler pour 1,149 milliard d'euros. L'opération a été réalisée dans le cadre d'un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels. Au total, près de 16,45 millions d'actions ont été vendues au prix de 69,85 euros par titre. Nissan se retire ainsi complètement du capital de Daimler. Nissan imite ainsi Renault qui avait cédé sa propre participation dans Daimler en mars dernier.

Le produit de la vente doit permettre à Nissan de renforcer et d'améliorer encore la compétitivité de ses activités, notamment par des investissements visant à promouvoir l'électrification.

Comment l'électrique reconfigure le secteur

2020 aura marqué un réel décollage des ventes. En Europe de l'Ouest, les volumes de voitures 100 % électriques et hybrides rechargeables ont doublé, pour atteindre plus de 1 millions d'unités. Ils représentent 10% du marché, contre 3,9% en 2019.

A mi-décembre, la valeur boursière de Tesla était supérieure à celles de Toyota, Volkswagen, Daimler, BMW, General Motors, Ford, Fiat Chrysler, PSA et Renault réunies. A 570 milliards de dollars la valorisation de Tesla représentait trois fois celle de Toyota (199 milliards) et six fois celle de Volkswagen (91 milliards).

Autre évolution importante : plusieurs jeunes start-up chinoises opérant dans l'électrique, qui n'existaient pas il y a cinq ans, affichent une capitalisation boursière élevée.