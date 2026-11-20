Niron Magnetics a annoncé vendredi qu'elle allait construire un site de fabrication d'aimants permanents sans terres rares d'une valeur de 1,8 milliard de dollars à Dothan, en Alabama, dans le cadre de l'expansion de ses capacités de production nationales et du renforcement de ses chaînes d'approvisionnement aux États-Unis.
Le site de l'Alabama sera la deuxième usine de production de la société. Niron prévoit d'ouvrir sa première usine à grande échelle dans le Minnesota en 2027, avec une capacité pouvant atteindre 1 500 tonnes métriques par an.
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La construction devrait débuter en 2028, la production en 2029, pour atteindre une capacité de production annuelle de 10 000 tonnes métriques
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Ce projet devrait créer 700 emplois bien rémunérés d’ici cinq ans
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Niron a déclaré que ses aimants en nitrure de fer ne reposaient pas sur des éléments de terres rares, offrant ainsi une alternative aux aimants conventionnels en néodyme
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L’entreprise, basée à Minneapolis, a précisé que ses aimants sont utilisés dans les infrastructures d’intelligence artificielle, ainsi que dans les secteurs de l’automobile, de la défense, de l’industrie et de l’électronique grand public
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Washington cherche à accroître la production nationale de minéraux critiques et à réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine, qui domine la chaîne d’approvisionnement mondiale en terres rares
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