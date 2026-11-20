Niron Magnetics va construire en Alabama une usine d'aimants sans terres rares d'une valeur de 1,8 milliard de dollars

Niron Magnetics a annoncé vendredi qu'elle allait construire un site de fabrication d'aimants permanents sans terres rares d'une valeur de 1,8 milliard de dollars à Dothan, en Alabama, dans le cadre de l'expansion de ses capacités de production nationales et du renforcement de ses chaînes d'approvisionnement aux États-Unis.

Le site de l'Alabama sera la deuxième usine de production de la société. Niron prévoit d'ouvrir sa première usine à grande échelle dans le Minnesota en 2027, avec une capacité pouvant atteindre 1 500 tonnes métriques par an.