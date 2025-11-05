 Aller au contenu principal
Nippon Steel exclut U.S. Steel de ses prévisions de bénéfices en raison de défis « importants » sur le marché
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 08:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte, ajout de détails, contexte)

Nippon Steel 5401.T , le plus grand sidérurgiste japonais, a déclaré qu'il s'attendait à une baisse de 14 % de son bénéfice annuel avant les éléments exceptionnels pour l'exercice fiscal en cours, mais qu'il excluait ses perspectives pour U.S. Steel, en raison des défis importants sur le marché américain.

Le sidérurgiste japonais prévoit un bénéfice sous-jacent, c'est-à-dire un bénéfice ajusté pour tenir compte des éléments exceptionnels, de 680 milliards de yens (4,51 milliards de dollars) pour l'exercice se terminant en mars, contre 793,7 milliards de yens l'année dernière.

Nippon Steel, qui a acquis U.S. Steel en juin dans le cadre d'une transaction de 15 milliards de dollars, a déclaré qu'elle excluait cette activité de ses prévisions pour l'exercice en cours "en raison du déclin significatif du marché américain de l'acier, de la détérioration ponctuelle des coûts due à des problèmes d'installations et à d'autres facteurs, ainsi que de la grande incertitude qui règne sur le marché américain."

Ces commentaires interviennent alors que la société a enregistré une perte de 113,4 milliards de yens pour les six mois se terminant en septembre, contre un bénéfice de 243,4 milliards de yens pour la même période de l'année précédente.

Dans le même temps, elle a indiqué qu'elle s'attendait à enregistrer une perte de 60 milliards de yens (398 millions de dollars) pour l'ensemble de l'exercice, soit une perte 50 % plus importante que ses prévisions précédentes, en raison de la comptabilisation d'une perte de 21 milliards de yens sur la vente de sa participation dans l'entreprise de fabrication d'acier Usiminas au Brésil.

La participation minoritaire de Nippon Steel dans Usiminas

USIM3.SA sera transférée à un autre actionnaire, Ternium

TX.N , car la société japonaise prévoit de se concentrer sur ses régions clés, à savoir les États-Unis, l'Inde et la Thaïlande, comme elle l'a indiqué lors de la présentation de ses résultats.

(1 $ = 150,7800 yens)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

