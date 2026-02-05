Nippon Steel élargit sa prévision de perte nette annuelle à 446 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur l'impact du haut fourneau, les résultats financiers et les plans d'obligations convertibles dans les paragraphes 4-8)

Nippon Steel 5401.T a revu jeudi à la hausse ses prévisions de perte nette pour l'exercice se terminant en mars à 70 milliards de yens (446,12 millions de dollars), en partie à cause d'un incendie dans un haut fourneau, après avoir enregistré une perte au cours de la période de neuf mois se terminant en décembre.

Le plus grand sidérurgiste japonais s'attendait auparavant à une perte de 60 milliards de yens en raison de charges liées à un accord de 15 milliards de dollars pour l'achat de U.S. Steel X.MX qui a été conclu en juin et après l'abandon de ses actifs sidérurgiques au Brésil.

Les résultats annuels seront également affectés par les exportations d'acier en provenance de Chine, la faiblesse de la demande, la hausse récente des prix des matières premières et par une charge enregistrée par Nippon Steel à la suite d'un incendie dans son aciérie de Muroran, à Hokkaido, a déclaré l'entreprise.

Le haut fourneau de Muroran, fermé en décembre et devant reprendre ses activités d'ici la fin du mois de mars, devrait affecter les bénéfices de Nippon Steel à hauteur de 40 milliards de yens, a déclaré Takahiko Iwai, directeur financier de Nippon Steel, lors d'une réunion d'information sur les résultats de l'entreprise.

Pour les neuf mois écoulés jusqu'en décembre, Nippon Steel a enregistré une perte nette de 45 milliards de yens, contre un bénéfice de 362,1 milliards de yens un an plus tôt.

Reuters a rapporté jeudi, en citant des sources, que Nippon Steel envisageait de vendre jusqu'à 500 milliards de yens d'obligations convertibles , car elle a besoin de capitaux pour développer ses activités à l'étranger, notamment aux États-Unis et en Inde, et pour des initiatives de décarbonisation.

L'entreprise a également besoin d'un financement à long terme pour remplacer le prêt-relais qu'elle a contracté pour l'acquisition de U.S. Steel l'année dernière et qui s'élevait à environ 2 000 milliards de yens, ont indiqué les sources.

Nippon Steel procédera à des options de financement optimales étant donné que le prêt-relais expire en juin, a déclaré M. Iwai, ajoutant que rien n'a été décidé en ce qui concerne le financement. (1 $ = 156,9100 yens)