Nippon Paint et Sherwin-Williams renoncent à leur tentative de rachat d'AkzoNobel après avoir essuyé un refus

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Nippon Paint 4612.T et Sherwin-Williams SHW.N ont annoncé mercredi avoir décidé de mettre fin à leurs efforts visant à acquérir conjointement le fabricant de peinture concurrent AkzoNobel AKZO.AS .

Cette décision fait suite au rejet par AkzoNobel de leur offre publique d'achat en numéraire de 12,5 milliards d'euros (14,6 milliards de dollars) la semaine dernière.