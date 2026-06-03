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Nippon Paint et Sherwin-Williams renoncent à leur tentative de rachat d'AkzoNobel après avoir essuyé un refus
information fournie par Reuters 03/06/2026 à 09:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Nippon Paint 4612.T et Sherwin-Williams SHW.N ont annoncé mercredi avoir décidé de mettre fin à leurs efforts visant à acquérir conjointement le fabricant de peinture concurrent AkzoNobel AKZO.AS .

Cette décision fait suite au rejet par AkzoNobel de leur offre publique d'achat en numéraire de 12,5 milliards d'euros (14,6 milliards de dollars) la semaine dernière.

Fusions / Acquisitions

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NIPPON PAINT HD
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