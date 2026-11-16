Ninety One broie du noir, Exosens active la vision nocturne

(Zonebourse.com) - VusionGroup, Friedrich Vorwerk et Genmab profitent de relèvements d'objectifs de cours, tandis que Ninety One accuse le coup après des flux nets décevants. Exosens grimpe après l'annonce d'un contrat prometteur avec Theon International. Eutelsat Communications recule suite à l'annonce d'une émission obligataire senior de 400 MEUR à échéance 2032.

Actions en hausse

VusionGroup ( 6,1%) : le propriétaire français de la plateforme assistée par ordinateur Computer Vision profite du relèvement d'objectif de la recommandation d'Oddo BHF. Le bureau d'analystes reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 190 à 215 EUR.

Friedrich Vorwerk ( 5,1%) : le spécialiste allemand de la construction de pipelines et d'infrastructures énergétiques profite d'une note de Berenberg, qui reste à l'achat. Le courtier relève son objectif de cours de 110 à 115 EUR.

Exosens ( 3,3%) : le fabricant français de systèmes de détection et d'imagerie électro-optique signe l'une des plus fortes hausses de l'indice SBF 120 après avoir décroché une commande de 25 000 tubes intensificateurs de lumière 4G haute performance auprès de Theon International. Dans son communiqué, Exosens confirme la transformation de la demande finale en commandes fermes apportant de la visibilité sur les volumes 2027 du groupe.

Genmab ( 2,4%) : le groupe de biotechnologie danois bondit en début de séance après un relèvement d'objectif d'UBS, de 3 100 à 4 900 DKK. Le courtier suisse réitère son conseil d'achat sur la valeur.

Parrot ( 1,9%) : le fabricant français de drones grimpe après l'annonce de la livraison en cours de plus de 10 MEUR de micro-drones ANAFI UKR au quatrième trimestre. Ces livraisons s'inscrivent dans plusieurs programmes de forces de défense européennes remportés cette année, pour des durées d'un à trois ans.

Travis Perkins ( 1,1%) : le négociant britannique en matériaux de construction salue un relèvement de Jefferies, qui passe de sous-performance à conserver. Les analystes estiment que, malgré des risques persistants sur les bénéfices jusqu'en 2027, la solidité du bilan constitue un avantage face à des concurrents fortement endettés. Ils restent cependant prudents et jugent encore prématuré d'acheter le titre malgré un rendement attractif du flux de trésorerie disponible.

Actions en baisse

Ninety One (-7,4%) : le gestionnaire d'actifs anglo-sud-africain pâtit de flux nets décevants au premier semestre qui reflètent la récente transaction avec Sanlam, malgré un bénéfice avant impôts en hausse de 9,5%, à 111,9 MGBP. Les encours sous gestion ont progressé de 19% en un an, à 181,4 MdsGBP au 30 septembre et étaient en hausse de 5,6% par rapport aux 171,8 MdsGBP au 31 mars.

Sirius Real Estate Limited (-2,9%) : le foncier immobilier britannique, spécialiste des parcs d'affaires, est sanctionné par des résultats semestriels en net recul : le bénéfice attribuable chute à 34,1 MEUR, contre 86,9 MEUR un an plus tôt. Le chiffre d'affaires progresse pourtant, à 191,4 MEUR.

Svenska Cellulosa (-2,4%) : le commerçant suédois de papiers et de bois décroche après que Goldman Sachs abaisse sa recommandation de neutre à vendre avec un objectif de cours maintenu à 102 SEK.

Carmila (-1,9%) : la foncière de centres commerciaux est sanctionnée par son projet d'offre publique d'échange sur l'italien IGD, rémunéré en actions nouvelles Carmila (parité de 0,31 action pour une IGD). Coop Alleanza 3.0 apporterait ses 40,9% du capital, pour créer un ensemble de 9 MdsEUR d'actifs.

Eutelsat Communications (-1,3%) : l'opérateur satellitaire français recule après le lancement d'une émission obligataire senior de 400 MEUR à échéance 2032.

FLSmidth (-1,2%) : l'équipementier minier danois recule après la révision à la baisse de son objectif de cours par Goldman Sachs, ramené à 705 couronnes danoises contre 720 auparavant. Le courtier réitère toutefois sa recommandation d'achat sur la valeur.

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