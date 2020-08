Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nillei : piège parfait à la baisse...puis rebond vers 22.600 Cercle Finance • 04/08/2020 à 09:59









(CercleFinance.com) - Nikkei aligne une seconde séance de forte hausse (+1,7%) et retrace les 22.600Pts (et en termine à 22.573), refermant au passage le 'gap' des 22.334 du 30/07. La cassure du palier des 22.000 (franche et sans ambiguïté) vendredi se transforme en 'bear trap' : cette rupture validait le scénario d'un re-test du palier des 21.530 du 15/06, avec un fort risque d'aller le combler le 'gap' des 1.475 du 27 mai puis des 20.741 du 25 mai. Le Nikkei semble au contraire reparti pour s'en aller combler le 'gap' des 22.646 du 28 juillet: c'était le piège parfait !

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +1.70%