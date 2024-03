Nikon acquiert la totalité du fabricant de caméra haut de gamme RED

( AFP / PHILIP FONG )

Le groupe japonais Nikon a annoncé jeudi avoir accepté d'acquérir la totalité du fabricant américain de caméras haut de gamme RED Digital Cinema, loué par des productions hollywoodiennes pour la qualité de ses images.

L'acquisition de RED promet de propulser le groupe japonais, présent dans les appareils photo, les équipements d'imagerie pour la santé et l'électronique, dans le monde du cinéma.

Elle intervient moins d'un an après un procès perdu par RED contre Nikon pour violation présumée de brevet.

Loué pour sa gamme de produits "innovants qui font référence", adaptés au plus haut niveau de réalisation cinématographique, "RED est à l'avant-garde des caméras de cinéma numérique" depuis sa création en 2005, a souligné jeudi Nikon dans un communiqué.

"Les contributions de RED à l'industrie cinématographique lui ont non seulement valu un Oscar, mais en ont également fait la caméra de choix pour nombre de productions hollywoodiennes", ajoute le groupe.

Il estime que l'acquisition permettra de développer "des produits distinctifs sur le marché des caméras de cinéma numériques professionnelles".

L'accord reflète le désir des deux entreprises "d'offrir des expériences utilisateur exceptionnelles" fondées sur une synergie entre la fiabilité de Nikon et l'expertise cinématographique de RED, ajoute-t-il.

Ensemble, Nikon et RED sont sur le point de "continuer à repousser les limites de ce qui est possible dans la production cinématographique et vidéo", assure Nikon.