NIKOLA : perte nette accrue au troisième trimestre, les discussions avec GM se poursuivent

(AOF) - Nikola a dévoilé lundi soir des résultats dans le rouge au titre de son troisième trimestre 2020. Ainsi, le (controversé) fabricant de camions électriques et à hydrogène a accusé une perte nette de 117,5 millions de dollars sur la période, ou -31 cents par action, à comparer avec une perte nette de 15,5 millions de dollars, ou -6 cents par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, la perte par action atteint -16 cents.

En parallèle, de ses résultats, le groupe a indiqué que les discussions avec General Motors (GM) se poursuivaient, concernant le partenariat stratégique annoncé en septembre dernier. En effet, la transaction n'est pas encore finalisée.