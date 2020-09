Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikola : démission du PDG à la suite d'accusation de fraude Cercle Finance • 21/09/2020 à 17:44









(CercleFinance.com) - Trevor Milton, président de Nikola Corporation, vient d'annoncer son départ : sa démission a été acceptée par le conseil d'administration. Le retrait de Trevor Milton fait suite à un rapport publié par la société d'investissement Hindenburg Research qui accusait la start-up d'être ' une fraude complexe '. Selon des sources citées par Bloomberg, la SEC, le gendarme de la Bourse américaine, avait alors diligenté une enquête. Si Trevor Milton a dénoncé sur Twitter de ' fausses allégations ' et indiqué qu'il comptait se défendre, l'action du constructeur qui fournit des solutions de transport et d'infrastructure à émission zéro chute de 21 % ce lundi. A la suite du départ de Trevor Milton, c'est désormais Steve Girsky qui occupe le fauteuil de président de Nikola Corporation.

Valeurs associées NIKOLA NASDAQ -18.25%