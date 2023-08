Nikola attendu en nette baisse après plusieurs mauvaises nouvelles

(AOF) - Nikola est attendu en baisse de plus de 13% en pré-marché à Wall Street après l'annonce vendredi du départ de Carey Mendes, ancien de BP qui dirigeait depuis un an ses activités énergie : il a notamment signé un accord pour obtenir un financement pour 50 stations de ravitaillement en hydrogène. Le constructeur a de plus annoncé jeudi le rappel de ses camions électriques Tre après qu'une enquête l'accuse d'avoir causé un incendie à son siège de Phenix à cause d'un problème de batterie.

La société a annoncé le départ de Carey Mendes dans un document d'une phrase déposé auprès de la Securities and Exchange Commission vendredi. Nikola n'a pas nommé publiquement de successeur. La plus importante réalisation à l'actif de Mendes a été un partenariat avec la startup Voltera Inc. pour financer jusqu'à 50 stations où les camions à pile à combustible de Nikola et d'autres constructeurs pourraient se ravitailler.

