Nikola attendu en baisse après le départ de trois administrateurs

(AOF) - Nikola Corporation est attendu en baisse en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé aujourd'hui le départ de trois membres de son conseil d'administration (Gerrit Marx, Lynn Forester de Rothschild et Mark Russell) lors de l'assemblée annuelle qui se tiendra le 7 juin 2023. « Au fur et à mesure que la société évolue, la taille et la composition du conseil d'administration évoluent également » justifie Steve Girsky, président du conseil d'administration du constructeur américain de véhicules électriques.

Gerrit Marx, PDG du groupe Iveco, est membre du conseil d'administration de Nikola depuis septembre 2019. Lynn Forester de Rothschild, cofondateur d'Inclusive Capital Partners, a pour sa part rejoint le conseil d'administration en février 2022. Enfin, Mark Russell a rejoint Nikola en 2019 en tant que président puis occupé le poste de PDG avant de prendre sa retraite en 2022.

