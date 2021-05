Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkey : triple sommet +signal baissier confirmés sous 27.650 Cercle Finance • 13/05/2021 à 09:58









(CercleFinance.com) - Le Nikkei plonge de -2,5% vers 27.450 (et 27.385 au plus bas en séance). La structure en triple sommet descendant (16/02 à 30.700, puis 18/03 et 06/04) déjà confirmée la veille par l'enfoncement des 28.400, se trouve doublement validée par la cassure des 27.650 (plancher de fin janvier). Le prochain objectif -tout proche désormais- n'est autre que le comblement du 'gap' des 27.200 du 6 janvier... puis de celui des 26.854 du 28/12/2020.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -2.49%