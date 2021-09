Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : vers le franchissement de l'oblique 28.450 information fournie par Cercle Finance • 01/09/2021 à 09:54









(CercleFinance.com) - Le Nikkei entame le mois de septembre sur un gain de +1,3% à 28.450 qui permet de renouer avec l'ex-support des 28.400, niveau qui coïncide avec la résistance baissière moyen terme issue du zénith des 30.700. Le franchissement de cette oblique libèrerait un potentiel de hausse supplémentaire vers les 29.500, ex résistance du 10 mai et 15 juin.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +1.29%