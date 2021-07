Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : un rebond de +0,75% qui ne change rien information fournie par Cercle Finance • 29/07/2021 à 09:58









(CercleFinance.com) - Le Nikkei rebondit de +0,73% vers 27.782 à l'issue d'une séance peu volatile où l'indice aura oscillé entre 27.665 et 27.798. Le Nikkei reste bloqué sous le palier des 28.000, c'est à dire l'ex-plancher du 21 juin (et ce malgré la lourde chute des indices chinois de -3,5 à -4% ce mardi matin). Le scénario d'une rechute sous 27.300 se réactive, la situation se dégraderait fortement sous ce seuil et la chute continuerait en direction du 'gap' des 26.854 du 28 décembre 2020, niveau qui coïncide avec l'ex-résistance du 3 au 27/12). La tendance demeure globalement négative depuis la culmination sous 30.714 le 20 février dernier.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +0.73%