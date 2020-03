Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : tutoie le support des 16.250, en termine à 16.552 Cercle Finance • 19/03/2020 à 09:14









(CercleFinance.com) - Le Nikkei rechute de -1,04% jusque vers 16.552 et à 16.358 au plus bas, tutoie à 0,6% près le support des 16.250 de la mi-novembre 2016. Si la baisse en reste là, le Nikkei devrait remonter combler le 'gap' des 18.340 du 12 mars puis de retracer l'ex-plancher des 20.260 du 26 août 2019.

