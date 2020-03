Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : trouve un plancher à 20.834 ? Objectif 21.844 ? Cercle Finance • 02/03/2020 à 10:04









(CercleFinance.com) - Le Nikkei teste 20.834Pts puis se redresse bers 21.393 avant d'en terminer à 21.344, en hausse de +0,95% vers 21.344: l'indice pourrait s'en aller refermer le 'gap' des 21.844 du 27/02 et peut-être re-tester l'ex-résistance des 22.160 duu 26 septembre 2019. La sortie du corridor 24.100/22.900 induisait un potentiel de repli 'mécanique' vers 21.700, niveau de soutien compromis par 2 fois: le Nikkei reste susceptible d'aller tester le support des 20.400.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +0.95%