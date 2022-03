Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei: très beau mois de mars, gain de +3,6% information fournie par Cercle Finance • 31/03/2022 à 10:42









(CercleFinance.com) - Le Nikkei (-0,73%) en termine 27.821Pts, à l'issue d'une séance peu animée où l'indice aura fluctué entre 28.100 et 27.763.

La bourse de Tokyo valide ainsi un gain mensuel de +3,6%, ce qui réduit sa perte trimestrielle -et donc annuelle- à -3,4%, malgré une spectaculaire dégradation des conditions des taux, des perspectives de croissance, de la paix dans le monde.

Et l'indice Nikkei reste assez proche de la résistance oblique moyen terme des 28.250 malgré un épisode haussier qui à laissé 4 'gaps' consécutifs béants au-dessus de 27.285 le 22/03, après 26.862 le 18/03, 25.864 le 16/03 puis 25.441 le 15/03.





