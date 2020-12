Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : toute petite pause de -0,22%, gain hebdo de +0,4% Cercle Finance • 04/12/2020 à 09:55









(CercleFinance.com) - Le Nikkei s'effrite de -0,22% (à 26.751) et finit la semaine en hausse de +0,4%, restant au contact du zénith de 30 ans inscrit à 26.890 la veille. Les valeurs japonaises cumulent donc +15% en ligne droite depuis le 30 octobre. Le Nikkei marque juste une pause dans son puissant mouvement ascensionnel vers les 27.000 mais ne remet en rien au cause cette dynamique haussière. Attention cependant à l'attraction du gros 'gap' ouvert au-dessus de 25.555 le 20/11.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -0.22%