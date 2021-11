Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : teste et préserve le support oblique des 28.200Pts information fournie par Cercle Finance • 29/11/2021 à 09:25









(CercleFinance.com) - Le Nikkei a encore lâché plus de 2% avant de rebond d'une centaine de points (sur 28.187), pour en terminer à 28.283, soit un repli de -1,63%. Tokyo subit ainsi sa plus lourde chute sur 48H et confirme l'enfoncement des 29.100 (support du 10/11) mais préserve bien le palier des 28.200 (support ascendant oblique long terme et ex-zénith du 11/08). En cas d'enfoncement, la tendance haussière en vigueur depuis fin mai 2020 serait fortement compromise, avec un premier objectif à 27.450 (double support des 13 mai et 6 octobre), puis 27.000, plancher du 28 août dernier.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -1.63%