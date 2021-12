Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : teste 27.694 au plus bas, perd juste 0,38% à 27.927 information fournie par Cercle Finance • 06/12/2021 à 09:13









(CercleFinance.com) - Le Nikkei entame la semaine sur un modeste repli de -0,38% à 27.927, ce qui limite un peu la casse, l'indice perdant environ -1,5% initialement, vers 27.694. Tokyo confirme sa tendance baissière, après s'être montré incapable d'aller au-delà de 28.300. Le Nikkei semble plus que jamais exposé au retracement du plancher des 27.528 du 6 octobre et peut être celui des 27.000 du 20 août.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -0.36%