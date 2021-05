Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : tente de franchir, sans succès, les 29.532 Cercle Finance • 10/05/2021 à 09:39









(CercleFinance.com) - Le Nikkei (+0,55%) enchaine une 3ème séance de hausse et se hisse jusque vers 29.685 en intraday, avant d'en terminer plus modestement à 29.518. Le Nikkei effectue le comblement du 'gap' des 29.530 du 19 avril et reste au final bloqué sous l'ex-plancher du 7 au 12 avril. Plus globalement, la structure en triple sommet descendant (16/02 à 30.700, puis 18/03 et 06/04) est toujours valide.

