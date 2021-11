Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : surprenant bis repetita de -1,63%, à 27.821 information fournie par Cercle Finance • 30/11/2021 à 09:32









(CercleFinance.com) - Le Nikkei a clairement enfoncé le palier des 28.200 (support ascendant oblique long terme et ex-zénith du 11/08) à l'issue d'une séance volatile marquée par un rebond initial de +430Pts (+1,5%) suivi d'une rechute 'toboggan' de -900Pts (-3,25%) pour une clôture à 27.821, soit un surprenant bis repetita de -1,63%. La tendance haussière en vigueur depuis fin mai 2020 est invalidé et le Nikkei se rapproche d'un premier objectif à 27.450 (double support des 13 mai et 6 octobre), puis 27.000, plancher du 28 août dernier.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -1.63%