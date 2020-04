Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : surmonte 18.834, pourrait viser 19.550 Cercle Finance • 07/04/2020 à 10:28









(CercleFinance.com) - Le Nikkei (+2% à 18.950) valide la fermeture du 'gap' ouvert à la baisse le 31 mars sous 18.834 et devrait tenter le test de la zone de résistance des 19.550. L'indice s'est hissé en séance vers 19.160, à 2% de cet objectif qui semble aisément atteignable.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +2.01%