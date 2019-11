Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : sous 23.150, risque de correction vers 22.500 Cercle Finance • 20/11/2019 à 09:02









(CercleFinance.com) - La bourse de Tokyo (-0,62%) aligne une seconde séance de repli: le Nikkei retombe vers 23.150, au niveau du support du 14/11. Le prochain objectif sera le comblement du 'gap' des 22.850 du 1er novembre puis le test du palier des 22.500.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -0.62%