Nikkei : seulement -0,8%, résiste au plongeon H-Kong (-5,6%)

(CercleFinance.com) - Malgré la montée des tensions résultant de la volonté chinoise d'imposer ses lois sur la sécurité nationale à Hong Kong (-5,6% ce matin), le Nikkei ne cède que -0,8% à 20.388 et conserve un gain hebdo de +1,75%. L'indice reste en course pour le test de l'ex-plancher des 21.100 mais c'est maintenant du 50/50 par rapport au scénario d'un potentiel comblement du 'gap' des 21.197 du 18 mai.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -0.80%