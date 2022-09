Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei: série baissière stoppée, mais pas de rebond à la clé information fournie par Cercle Finance • 06/09/2022 à 15:27









(CercleFinance.com) - Le Nikkei met fin à une 5ème séance de baisse mais ne rebondit pas pour autant: la série baissière est simplement stoppée (+0,02%).

L'indice reste confronté au risque d'une glissade vers 26.790 ('gap' du 19/07) s'accroit, le principal support (oblique moyen moyen terme) se situe vers 26.600.

En cas de rebond, l'indice pourrait tenter de combler le 'gap' de rupture sous 28.608Pts (la volatilité intraday a curieusement été inférieur à 1%).





