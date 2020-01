Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : sera t'il capable de re-franchir 23.600 ? Cercle Finance • 07/01/2020 à 10:44









(CercleFinance.com) - Tokyo rebondit de +1,6% à 23.575, effaçant une bonne partie des -1,9% lâchés la veille suite à la brusque montée des tensions au Proche Orient. Le Nikkei a refermé le 'gap' des 23.468Pts du 12 décembre mais il lui reste à refermer celui des 23.656 ouvert à la baisse la veille, et cela ne suffirait pas à restaurer une tendance haussière: le franchissement de la résistance des 23.600 en clôture durant au moins 48H serait un signe encourageant. En cas de rechute, le Nikkei devra se garder d'enfoncer 23.040Pts... c'est à dire l'ex-plancher du 21/11. En cas d'enfoncement, le Nikkei s'en irait refermer le 'gap' des 22.220 du 15/10/2019.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +1.60%