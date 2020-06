Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : sell-off de -3,5%, casse 21.475, objectif 20.830 ? Cercle Finance • 15/06/2020 à 08:22









(CercleFinance.com) - Le Nikkei entame la semaine sur un gros 'gap' et en termine sur un plongeon de -3,5%, vers 21.530: l'indice referme au passage le 'gap' des 21.475 du 27 mai. A ce stade, il n'existe plus aucun support technique ('gap') ou 'construit' avant la zone des 20.830Pts (ex seuil de timide rebond du 28 février au 4 mars) et il est fort probable que le 'gap' des 20.740 du 25 mai soit également comblé... avant de retracer 50% de la hausse, vers 19.850 (ex-plancher du 15 mai).

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -3.47%