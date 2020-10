Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : seconde séance de variation microscopique (-0,04%) Cercle Finance • 27/10/2020 à 09:35









(CercleFinance.com) - Avec -0,04% à la clôture (et après 250Pts de variation intraday et le test d'un plancher à 23.32), le Nikkei termine une fois de plus stable alors que l'Europe et Wall-Street soont soudain tétanisés par la perspective d'un reconfinement et de fermeture des économies... qui ne concerne en rien l'Archipel. Le Nikkei ne délivre donc toujours aucune indication directionnelle depuis 7 semaines: la tendance ne cesserait d'être haussière à moyen terme que si le support oblique des 23.200 était cassé.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -0.04%