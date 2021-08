Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : seconde séance de stagnation, volatilité écrasée information fournie par Cercle Finance • 26/08/2021 à 09:56









(CercleFinance.com) - (CercleFinance.com) -Seconde séance de stagnation pour le Nikkei qui finit stable 0,06% à 27.742 après -0,03% à 27.725. La volatilité a été littéralement écrasée (0,35%) avec des oscillations contenues au sein d'une fourchette 27.828 et 27.685 Le Nikkei ne parvient pas à remonter combler le 'gap' des 27.949 du 13 août, ni même à dépasser ses plus haut de la veille (environ 27.900), signe de faiblesse à surveille

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +0.06%